Marcos Pontes deve ser o candidato de Bolsonaro ao Senado em São Paulo

Ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações venceu a concorrência de Carla Zambelli e Marco Feliciano, tidos como importantes puxadores de voto para expandir a bancada do PL na Câmara dos Deputados

Reprodução/Pânico Acerto deve ser oficializado até o fim do mês de julho



O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes (PL) deve ser o candidato ao Senado na chapa do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. Segundo apurou a Jovem Pan, o acordo está encaminhado e deve ser oficializado na convenção do Republicanos, no sábado, 30. A vaga cabe ao Partido Liberal (PL) porque a sigla comandada por Valdemar Costa Neto cedeu a vice para que o PSD fizesse parte da coligação – o partido de Gilberto Kassab indicou o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth para o posto.

Além de Pontes, ao menos dois nomes eram cotados para a vaga ao Senado: Carla Zambelli e Marco Feliciano, dois dos mais ferrenhos defensores do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. De acordo com um aliado de Valdemar Costa Neto ouvido pela reportagem, Zambelli e Feliciano são tidos como importantes puxadores de voto, o que pode ajudar a sigla a expandir sua bancada de deputados federais. Integrantes da cúpula do PL estimam que a deputada federal pode conquistar mais de 500 mil votos. Procurada, a assessoria de imprensa do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações não se manifestou até a publicação desta reportagem.