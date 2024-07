Margarida Salomão aparece como favorita para prefeitura, aponta Paraná Pesquisas

Candidata do Partido Trabalhista é a atual prefeita; seu governo é aprovado por 64,4% dos eleitores

Reprodução/Instagram/@jfmargarida Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora



Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado neste domingo (28), mostra que Margarida Salomão (PT), atual prefeita, é a grande favorita para vencer as eleições em Juiz de Fora, Minas Gerias. Ela aparece com 37,2% das intenções de votos, à frente da Delegada Ione (Avante), com 20,4%, Charlles Evangelista (Progressista), com 11,1%, Júlio Delgado (Partido Verde), com 10,4%, Isauro Calais (Partido Social Cristão), com 5,8%, e Victória Mello (PSTU), com 1,3%. A pesquisa, realizada para saber como está o cenário eleitoral do município, foi feita entre os dias 23 e 27 de julho e ouviu 710 eleitores. Os resultados têm margem de 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais. Dentre os eleitores ouvidos, 5,9% não sabem ou não responderam, 7,9% disseram que não votariam em nenhum candidato, ou votariam branco ou nulo. Em um segundo cenário, sem a presença de Victória Mello, Margarida Salomão sobe para 37,3% de votos, ante 21% da Delegada Ione, que se mantém em segundo.

A pesquisa também avaliou o grau de satisfação dos eleitores de Juiz de Fora com os governos municipal, estadual e federal. Margarida Salomão alcançou 64,4% de aprovação e 31,1% de desaprovação. A sua gestão foi avaliada como boa ou ótima por 16,9% dos entrevistados, regular por 29,3% e ruim ou péssima por 20,7%. O governador Romeu Zema (Partido Novo) também conseguiu um bom resultado, com 59,2% de aprovação e 36,1% de desaprovação. O governo é considerado bom ou ótimo por 44% dos moradores de Juiz de Fora, regular por 29,9% e ruim ou péssimo por 23,2%. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 48,3% e desaprovado por 47,3%. Seu governo é avaliado como bom ou ótimo por 33,7%, regular por 25,2% e ruim ou péssimo por 38,9%.