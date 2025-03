Maria Elizabeth Rocha toma posse e é a primeira mulher a presidir o Superior Tribunal Militar após 217 anos

Em seu discurso, Elizabeth Rocha afirmou ser feminista e sentir orgulho de ser mulher; o seu mandato terá duração de dois anos e a cerimônia de posse foi realizada no Teatro Nacional de Brasília

LEO BAHIA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A ministra compõe o STM desde 2007, quando foi indicada durante o primeiro mandato do presidente Lula



A ministra Maria Elizabeth Rocha assumiu a presidência do Superior Tribunal Militar (STM) nesta quarta-feira (12), marcando um momento histórico ao se tornar a primeira mulher a liderar a instituição em seus 217 anos de existência. O seu mandato terá duração de dois anos e a cerimônia de posse foi realizada no Teatro Nacional de Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckimin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e outras autoridades dos Três Poderes.

Em seu discurso, Elizabeth Rocha afirmou ser feminista e sentir orgulho de ser mulher. “Nós, mulheres, temos um sonho: o sonho da igualdade!”, disse. Ela também citou que o Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo e que “isto reflete as mazelas de um Estado que ainda se esbate contra discriminações e preconceitos, herdados de uma estrutura patrimonialista-patriarcal”.

Para finalizar o discurso, a nova presidente exaltou as mulheres e disse que não havia chegado até ali sozinha. Natural de Belo Horizonte, Elizabeth Rocha é graduada pela PUC Minas e possui doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Durante a cerimônia, o ex-presidente do STM, Francisco Joseli Parente Camelo, ressaltou a relevância desse marco na história do tribunal, enfatizando a importância da presença feminina em cargos de liderança. Maria Elizabeth Rocha, que integra o STM desde 2007, foi a primeira mulher a ser nomeada para o tribunal militar, abrindo caminho para futuras gerações.

Publicado por Nátaly Tenório