Marília Arraes rebate Raquel Lyra sobre representatividade no governo de Pernambuco

Nas redes Sociais, Marília Arraes criticou Lyra: ‘Ela governa a Noruega’

Reprodução/Instagram/@raquellyraoficial/@mariliaarraes As duas políticas disputaram o governo do Estado de Pernambuco nas eleições de 2022



A ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) foi para as redes sociais rebater a fala da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), durante entrevista ao programa Roda Viva da última segunda-feira, 26. Quando questionada sobre a diversidade no primeiro escalão de seu mandato, a tucana afirmou que “precisa chegar” às pessoas negras a fim de incluí-las em seu governo. “A questão da igualdade racial, da presença do negro, precisa ser construída todos os dias, porque eles não estão colocados, não são os primeiros nomes, assim como não são as mulheres. Quando a gente vai buscar uma indicação, a gente recebe um currículo, se a gente não olhar o nome, todos eles serão de homens brancos ou de mulheres, na maioria das vezes, também brancas. É um esforço muito maior nosso de trazer essas pessoas. Elas existem e estão fazendo diferença no seu ambiente, não tenho dúvida. Eu preciso chegar a elas”, explicou Lyra. Em resposta, a adversária de segundo turno no pleito de 2022 criticou a governadora. “Minha gente, é verdade que Raquel Lyra disse que achou difícil encontrar pessoas negras para compor seu governo? Ela governa a Noruega?”, escreveu Marília em seu Twitter.