Marina Silva viajará com Lula para o Amazonas e não será ouvida em comissão

A reportagem da Jovem Pan apurou que a ministra foi convidada pelo presidente Lula para acompanhá-lo na viagem no final da tarde desta segunda-feira (9) para tratar sobre a seca que atinge a região amazônica

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Diante da gravidade dos incêndios na região, a chefe da pasta do Meio Ambiente acompanhará Lula nesta visita emergencial



Em meio às recentes queimadas no Pantanal e na Amazônia, a Comissão de Meio Ambiente aprovou um requerimento para ouvir a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nesta terça-feira (10). Porém, um convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pode deixar os membros da comissão sem a presença de Marina Silva. A reportagem da Jovem Pan apurou que Marina Silva foi convidada pelo presidente Lula para uma viagem no final da tarde desta segunda-feira (9). Lula da Silva embarca nesta segunda-feira para Manaus (AM) para tratar sobre a seca que atinge a região amazônica.

Lula antecipou a ida, inicialmente prevista para terça, pelo desejo de adiantar as conversas sobre o assunto que preocupa o Palácio do Planalto. Um panorama da situação da região foi levado a Lula pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que na semana passada esteve em Manaus. Diante da gravidade dos incêndios na região, a chefe da pasta do Meio Ambiente acompanhará Lula nesta visita emergencial. Além da Comissão de Meio Ambiente, a cúpula da Comissão de Agricultura espera aprovar dois requerimentos nesta terça-feira para também ouvir a ministra Marina Silva.