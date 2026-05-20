Mario Frias diz que compromissos internacionais foram comunicados à Câmara

Mais cedo, o ministro do STF Flávio Dino deu 48h para que os objetivos das viagens fossem devidamente explicados

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal, Mário Frias



O deputado federal Mario Frias (PL-SP) publicou nota nesta quarta-feira (20) para esclarecer os fatos relacionados às suas recentes viagens internacionais ao Reino do Bahrein e aos Estados Unidos. Segundo o deputado, todas os compromissos teriam sido comunicados à Câmara dos Deputados. “Todas as agendas internacionais realizadas pelo parlamentar foram formalmente comunicadas à Câmara dos Deputados, por meio dos procedimentos administrativos próprios e regulares da Secretaria de Relações Internacionais da Casa”, escreveu.

No caso da missão oficial ao Reino do Bahrein, houve um convite formal feito pela Embaixada do Reino do Bahrein no Brasil. “Com programação institucional previamente definida, incluindo reuniões com representantes do Parlamento bareinita, do Economic Development Board (EDB) e do Conselho Shura”, explicou a nota.

As ações teriam sido voltadas ao fortalecimento das relações bilaterais entre o Brasil e o Reino Bahrein, assim como a ampliação do diálogo institucional e econômico.

Para a agenda nos Estados Unidos, Frias disse que o pedido também foi oficialmente entregue à Câmara dos Deputados, tendo como objetivo as “reuniões com lideranças da comunidade brasileira no exterior, autoridades e representantes políticos, visando ao fortalecimento dos laços institucionais”.

O deputado ainda disse que as viagens ocorreram “sem qualquer ônus para a Câmara dos Deputados, inexistindo utilização de recursos públicos da Casa para custeio das agendas internacionais”.

Mario Frias prestou também respeito às instituições da República e coloca-se “à inteira disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários”.

Dino pediu esclarecimento

Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino deu 48 horas para que os objetivos das viagens de Frias fossem devidamente explicados. Ele pediu explicações à Câmara sobre a situação funcional do deputado Mário Frias (PL-SP), que está no exterior desde o dia 12 de maio.