Sonia Guajajara é eleita copresidenta de Grupo parlamentar no ParlAmericas

Deputada federal é a primeira brasileira indígena a ocupar uma coordenação na rede diplomática

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sonia dividirá a copresidência com a senadora canadense Margo Greenwood



A deputada federal por São Paulo, Sonia Guajajara (Psol), foi escolhida como copresidenta do Grupo Parlamentar sobre os Direitos das Mulheres e Meninas Indígenas no âmbito do ParlAmericas, organismo voltado à diplomacia parlamentar nas Américas. A eleição aconteceu durante reunião preparatória para a 22ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, realizada em Ottawa, no Canadá, onde fica a sede da instituição.

Sonia dividirá a copresidência com a senadora canadense Margo Greenwood, reconhecida por sua atuação nas áreas de saúde indígena, educação, infância e políticas públicas voltadas aos povos originários. De ascendência Cree, Margo representa a província da Colúmbia Britânica no Senado canadense desde 2022.

Com a nomeação, Sonia se torna a primeira mulher indígena brasileira a assumir uma função de coordenação dentro da rede diplomática do ParlAmericas. A conquista reforça a presença do Brasil e dos povos indígenas nos espaços multilaterais e amplia o protagonismo brasileiro no debate parlamentar indígena no continente.

Durante participação no encontro, a deputada destacou a necessidade de ampliar a representação indígena nos espaços de poder. “A gente não tinha nenhuma participação. Então isso me fez entender que era importante que os povos indígenas pudessem entrar nessa disputa eleitoral.”, disse. “Chegou num momento que entendemos que somente direitos escritos na Constituição Federal e nos tratados internacionais não estavam sendo suficientes para que as comunidades sentissem esse direito que estava escrito. Então precisávamos sentir concretamente o acesso à educação, o acesso à saúde, o respeito às culturas e, sobretudo, aos territórios”, afirmou.

O ParlAmericas

O ParlAmericas reúne os parlamentos de 35 países independentes das Américas do Norte, Central e do Sul, além do Caribe. A organização mantém iniciativas voltadas ao fortalecimento da participação política das mulheres e à inclusão da perspectiva de gênero nos processos legislativos, incentivando modelos de governança baseados na igualdade de gênero e na valorização dos direitos coletivos.