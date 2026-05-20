Tebet não descarta chapa com Haddad e diz que Flávio será ‘facilmente derrotado’ por Lula

Ex-ministra afirmou ainda que não vê força eleitoral em Flávio Bolsonaro numa eventual disputa presidencial

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministra Simone Tebet (PSB) não descartou uma possível chapa com Haddad



A ex-ministra Simone Tebet (PSB) não descartou uma possível chapa com Haddad e afirmou que Flávio (PL) será facilmente derrotado por Lula nas eleições. Segundo ela, Lula teria ampla vantagem numa disputa direta contra o senador, e Flávio Bolsonaro “ainda tem muitas situações a serem investigadas”, citando episódios envolvendo a antiga atuação dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também a fábrica de chocolates ligada ao senador.

As declarações foram dadas durante visita ao Apas Show 2026, em São Paulo, nesta terça-feira (20). A ex-ministra afirmou ainda que não vê força eleitoral em Flávio Bolsonaro numa eventual disputa presidencial e declarou que gostaria de vê-lo enfrentando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um possível segundo turno em 2026.

Tebet no Palácio dos Bandeirantes?

Questionada sobre uma possível candidatura ao governo de São Paulo, Simone Tebet não descartou entrar na corrida estadual. Segundo ela, as definições partidárias ainda estão em discussão, apesar de aliados enxergarem o nome da ministra como um dos mais competitivos para uma vaga ao Senado por São Paulo.

Tebet afirmou que recebe com satisfação as pesquisas e avaliações positivas sobre seu nome e atribuiu o desempenho ao perfil de centro político. “Eu consigo dialogar com a direita e com a esquerda. Acho que isso explica um pouco”, declarou.