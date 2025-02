Mauro Vieira diz que Brics tem um ‘papel crucial’ para promover ordem mundial

Durante a primeira reunião das lideranças do bloco em 2025, o chanceler brasileiro defendeu a reforma das instituições multilaterais e a ampliação do uso de moedas locais entre os países membros

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Durante sua fala, Vieira observou que os princípios do multilateralismo estão sendo desafiados pela atual conjuntura global



O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira (25) que o Brics tem a missão de estabelecer uma nova ordem mundial em meio a crises e tensões geopolíticas. Ele destacou que o bloco desempenha um papel fundamental na criação de um sistema mais justo e inclusivo, além de defender a reforma das instituições multilaterais e a ampliação do uso de moedas locais entre os países membros. Durante sua fala, Vieira observou que os princípios do multilateralismo estão sendo desafiados pela atual conjuntura global.

“Neste cenário em evolução, o Brics tem um papel crucial a desempenhar na promoção de uma ordem mundial mais justa, inclusiva e sustentável. Um mundo multipolar não é apenas uma realidade emergente. É um objetivo compartilhado”, disse o ministro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele mencionou que instituições como o FMI e o Conselho de Segurança da ONU estão enfrentando dificuldades para se adaptar às novas realidades, o que torna urgente uma reforma na arquitetura de segurança global. O Brics, que representa cerca de 50% da produção de energia mundial e 39% do PIB global, passou recentemente por uma expansão significativa, aumentando de cinco para 11 membros. Essa ampliação foi considerada um marco importante para o bloco, que já abriga quase metade da população do planeta.

Sob a presidência do Brasil, a agenda do Brics inclui a criação de uma governança global para a inteligência artificial, com o objetivo de evitar que essa tecnologia amplie as desigualdades existentes. Vieira também enfatizou a necessidade de fortalecer o comércio entre os países do bloco e criticou a escassez de financiamento para a adaptação às mudanças climáticas, ressaltando que a justiça climática deve ser uma prioridade nas discussões internacionais.

O Brasil, ao assumir a presidência do Brics, estabeleceu seis prioridades principais: Cooperação Global em Saúde, Comércio, Investimento e Finanças, Combate às Mudanças Climáticas, Governança de Inteligência Artificial, Reforma do Sistema Multilateral de Paz e Segurança, e Desenvolvimento Institucional do Brics.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira