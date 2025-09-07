Michelle Bolsonaro critica ‘perseguição política’ do STF e classifica julgamento como ‘uma grande peça teatral’

Ex-primeira-dama envia áudios para manifestações bolsonaristas deste domingo (7) em Brasília e no Rio de Janeiro; deputados Zé Trovão e Bia Kicis fazem críticas ao governo Lula e ao Judiciário

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro enviou neste domingo (7) um áudio para manifestações bolsonaristas em Brasília e no Rio de Janeiro, onde atacou o Supremo Tribunal Federal (STF) e acusou ministros de serem tiranos, perversos e injustos. O discurso ocorre às vésperas do julgamento de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por suposto envolvimento em uma trama golpista.

No áudio, Michelle critica o que chamou de “perseguição política”, alegando que o país vive uma ditadura. Sem citar nomes, ela afirmou que “autoridades perversas” prenderam pessoas inocentes, incluindo idosas, em razão dos atos de 8 de Janeiro. “Ministros, vocês prometeram cumprir as leis e defenderem a nossa constituição. Ela está sendo rasgada diariamente”, disse a ex-primeira-dama.

Michelle ainda classificou o julgamento como “uma grande peça teatral com o enredo de perseguição e ilegalidades”. A fala repercutiu em meio às manifestações que pediam anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de Janeiro, uma pauta que ganhou força no Congresso.

Outras críticas no ato

Em Brasília, o deputado Zé Trovão (PL) e a deputada Bia Kicis (PL-DF) também discursaram, criticando o governo Lula e o Judiciário, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Zé Trovão afirmou que “os dias de vocês estão se acabando” e chamou Lula e Moraes de “corruptos e ditadores”.

Já a deputada Bia Kicis criticou o desfile de 7 de Setembro, chamando-o de “desfile de comunistas”. O público, em resposta, entoou gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. O advogado e ex-desembargador Sebastião Coelho, por sua vez, chamou o ministro Alexandre de Moraes de “criminoso” e disse que seu destino seria a cadeia. As manifestações bolsonaristas ocorreram em contraponto à parada oficial de 7 de Setembro, que reuniu autoridades na Esplanada dos Ministérios.