Michelle fala em ‘perseguição’ e ‘humilhação’ após PF passar a monitorar Bolsonaro integralmente

Ministro argumenta que essa ação visa prevenir qualquer possibilidade de fuga do ex-presidente, especialmente com o julgamento sobre a suposta trama golpista se aproximando

Divulgação/PL "Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações", declarou Michelle



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou suas dificuldades em lidar com a situação atual de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma postagem nas redes sociais, ela escreveu que “cada dia que passa o desafio tem sido enorme”. “Deus é bom o tempo todo e nós temos uma promessa”, continuou. “Pai, eu te amo, independe dos dias ruins. Eu te louvo de todo o meu coração. Hoje eu declaro: o Brasil pertence ao Senhor Jesus”. Michelle também falou em “resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações.” Manifestação vem após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determina a vigilância integral do endereço de Bolsonaro pela Polícia Federal (PF). Moraes argumentou que essa ação visa prevenir qualquer possibilidade de fuga do ex-presidente, especialmente com o julgamento sobre a suposta trama golpista se aproximando, marcado para o dia 2 de setembro.

Após a ordem de Moraes, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, propôs a ideia de que uma equipe de policiais fosse designada para monitorar no interior da residência de Bolsonaro. Essa sugestão foi encaminhada ao ministro, que decidiu enviar o pedido para a Procuradoria-Geral da República para que fosse analisado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias