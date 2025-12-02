Michelle vence queda de braço e PL retira apoio a Ciro no Ceará

Os filhos do ex-presidente criticaram a ex-primeira dama por recusar a possibilidade de apoio a uma possível candidatura ao governo do estado

Gilson Freitas/Agência F8/Estadão Conteúdo Comunicado vem após uma reunião que teve a presença da alta cúpula do PL



O Partido Liberal publicou uma nota nesta terça-feira (2) em que anunciou que as conversas com o PSDB do Ceará estavam suspensas. Comunicado vem após uma reunião que teve a presença do presidente do partido Valdemar Costa Neto, Michelle Bolsonaro, presidente do PL mulher, Rogério Marinho, secretário-geral, Flávio Bolsonaro e o presidente do PL no Ceará, André Fernandes. A nota ainda afirma que o último continua encarregado de encontrar um candidato que o partido apoie nas eleições a governador de 2026. Ciro Gomes será provavelmente o nome do PSDB para o governo do Estado nas eleições do próximo ano e teria apoio do PL.

Movimento marca a vitória de Michelle Bolsonaro em queda de braço com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira dama criticou a escolha do PL em apoiar uma possível candidatura de Ciro, e classificou o movimento como “precipitado”, lembrando que o ex-governador é um dos principais críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, criticaram nesta segunda-feira (1º) a declaração feita pela ex-primeira-dama durante o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo cearense, no domingo (30/11).