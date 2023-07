Ministério de Alckmin é evacuado após ameaça de bomba

Esvaziamento do local ocorreu após encontrarem uma ‘bolsa na porta da garagem’; prédio permanece vazio

Reprodução/Jovem Pan News O vice-presidente não estava no prédio no momento da evacuação



O prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em Brasília, foi evacuado nesta quarta-feira, 26, após uma suposta ameaça de bomba no local. A informação foi confirmada pela assessoria do ministro da pasta e vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ao site da Jovem Pan. De acordo com a equipe de comunicação do MDIC, o pedido de esvaziamento do ministério ocorreu após encontrarem “uma bolsa na porta da garagem”. O episódio aconteceu por volta das 11 horas e o prédio permanece vazio até o começo da tarde. O vice-presidente não estava no local. O Corpo de Bombeiros está no ministério, assim como equipes da Polícia Federal e esquadrões antibomba da Polícia Militar.

*Mais informações em instantes