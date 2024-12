Detenção de Braga Netto não afeta o cronograma da PGR em Inquérito sobre tentativa de golpe

Expectativa é que a PGR apresente suas conclusões no início de 2025, e a prisão de Braga Netto, apesar de sua relevância, não acelera o processo de análise do caso

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Ex-ministro de Estado da Defesa, Walter Braga Netto



A detenção do general Walter Braga Netto não impacta o cronograma estabelecido pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, para a avaliação do relatório final da Polícia Federal no inquérito relacionado ao golpe. A expectativa é que a PGR apresente suas conclusões no início de 2025, e a prisão de Braga Netto, apesar de sua relevância, não acelera o processo de análise do caso. Braga Netto, que ocupou cargos importantes como ministro da Casa Civil e da Defesa, além de ter sido vice na chapa de Jair Bolsonaro, foi preso preventivamente. Sua detenção se deu em razão de tentativas de obstruir a investigação sobre o suposto plano de golpe, incluindo a busca por informações sigilosas relacionadas à delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Atualmente, a equipe do procurador-geral está revisando o material coletado pela PF, que inclui depoimentos e laudos periciais. Assim que a denúncia for formalizada, o Supremo Tribunal Federal terá a responsabilidade de julgar o caso, com previsão para ocorrer no primeiro semestre de 2025. A prisão de Braga Netto é um desdobramento importante no contexto das investigações, mas não altera a linha do tempo já estabelecida pela PGR. O foco permanece na análise detalhada das evidências reunidas, que são cruciais para a construção do caso contra os 40 indiciados, entre os quais se destaca o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA