Ministro das Comunicações reclama de jornalistas, políticos e artistas ‘que torcem pelo vírus’

Fabio Faria afirma que há uma discrepância no tratamento que se dá ao governo federal e aos estaduais em relação ao combate à Covid-19

Carolina Antunes /PR Fábio Faria, ministro das comunicações, reclamou de 'estardalhaço' com notícias sobre os números de mortos por Covid-19



Fábio Faria, ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, reclamou do tratamento dado às mortes por Covid-19 por parte do país. “Em breve, vocês verão políticos, artistas e jornalistas ‘lamentando’ o número de 500 mil mortos. Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados porque o tom é sempre o do ‘quanto pior, melhor’. Infelizmente, eles torcem pelo vírus”, disse o político filiado ao PSD, sem nominar ninguém. A postagem no Twitter foi feita pouco antes de o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) publicar boletim com a informação de que o Brasil passou das 500 mil mortes por Covid-19.

O ministro usou como exemplo os números de São Paulo, Estado governado por João Doria (PSDB) com mais mortes por Covid-19 no país (121.960 óbitos). “Cem mil de mortes no Estado de SP: Silêncio sepulcral. Quando esses números dos Estados se somam e se chega a um número nacional, estardalhaço. Lembremos que os Estados e municípios tinham (e têm) total autonomia nas medidas contra a Covid-19. Perdi um tio no mês passado e vários amigos”, escreveu Faria. “Mas nada disso importa, o que existe é uma tentativa coordenada de colocar tudo na conta do Bolsonaro e minimizar todo o trabalho e os esforços do governo federal para o combate da pandemia”, encerrou.