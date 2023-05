Senador Randolfe Rodrigues pede desfiliação da Rede Sustentabilidade

Em comunicado, líder do governo no Congresso Nacional destacou que seguirá lutando ‘por democracia e justiça” junto à legenda

Geraldo Magela/Agência Senado - 14/07/2022 Randolfe foi um dos principais opositores ao governo Bolsonaro no Senado



O senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues pediu desfiliação da Rede Sustentabilidade nesta quinta-feira, 18. A informação foi confirmada em comunicado no qual o parlamentar detalha sua decisão. No pedido de desfiliação, Randolfe destacou a atuação do partido nos últimos anos e disse que a legenda “esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo, cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação”. “Me honrará para sempre ter sido parte desta jornada épica”, continuou o senador. Em outro trecho, Randolfe continua: “Tenho a certeza que continuaremos juntos, nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão”. O senador, que também é líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, não informou qual será seu destino.

Confira a nota na íntegra:

“Companheiros e companheiras da Rede Sustentabilidade:

Nos últimos anos, o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática. A Democracia, há muito conquistada, esteve sob real ameaça.

Neste período, nas ruas, nas instituições e em especial no Parlamento, o nosso partido esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo, e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação. Me honrará para sempre ter sido parte desta jornada épica.

Agradeço o companheirismo e o convívio deste período, em especial levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre me inspirará.

Minhas palavras trazem, sobretudo, gratidão. Tenho a certeza que continuaremos juntos, nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão.

Dito isso peço, em caráter irrevogável, a minha desfiliação da Rede Sustentabilidade”