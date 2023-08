Ministro dos Transportes diz que arcabouço fiscal ‘quebrou amarras’ do teto de gastos

Renan Filho entende que projeto reduzirá o endividamento do Brasil ao mesmo tempo em que vai possibilitar mais investimento

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renan Filho participou do programa "Bom dia, Ministro"



O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), afirmou que a aprovação do novo arcabouço é uma medida fundamental para o equilíbrio fiscal do Brasil. O projeto de lei do novo marco fiscal foi aprovado de forma definitiva no Legislativo na noite desta terça-feira, 22, na Câmara dos Deputados e vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para substituir o teto de gastos, sistema válido desde 2016. “Ao longo dos últimos anos, o Brasil vinha desequilibrado fiscalmente. Havia uma regra que se chamava teto de gastos. Ela não valia por um lado porque não limitava os gastos — todo ano foi estourada pelo governo federal e não foi cumprida — e, por outro lado, tolhia a capacidade de investimento do país. O país investia muito pouco”, disse Renan Filho.

O ministro afirmou ainda, em entrevista durante o programa ‘Bom Dia, Ministro’, transmitido pelo canal do governo nas redes sociais, que a nova regra vai possibilitar mais investimentos e reduzir o endividamento do país. “Agora, finalmente, o Brasil quebrou as amarras daquele inexequível teto de gastos e tem uma regra nova. Essa nova regra vai permitir que a gente invista mais e reduza o endividamento do Brasil. A meta do governo federal é zerar o déficit em dois anos”, concluiu o ministro dos Transportes.