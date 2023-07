Ministros anunciam recursos para municípios afetados pelas chuvas em Alagoas

Autoridades disseram que orientação do presidente Lula é de prestar todo apoio necessário

Wellington Alves/Secom Marechal Deodoro/Divulgação Município de Marechal Deodoro foi um dos afetados pelas chuvas em Alagoas



Três ministros sobrevoaram nesta terça-feira, 11, as áreas afetadas pelas chuvas em Alagoas e anunciaram recursos para a reconstrução dos municípios. Na oportunidade, estiveram os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e dos Transportes, Renan Filho. Góes explicou que o apoio será dado em duas etapas, sendo uma em vertente emergencial e em outra mais estruturante, com base nos planos de ações humanitárias elaborados pelas municipalidades. No entanto, o valor dos recursos ainda não foi definido. Segundo os ministros, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de prestar todo apoio necessário. “Vamos trabalhar em duas frentes, a frente da resposta em respeito a ajuda humanitária, desobstrução, limpeza e também a da reconstrução quando há perda de patrimônio, de estradas, casas, então tem todo um planejamento. A Defesa Civil nacional não ficará esperando nas quatro paredes o que os municípios e o estado vão fazer”, comentou Goés. “Quanto for necessário, vai ser colocado à disposição de acordo com os planos de ajuda humanitária. No final é que a gente vai saber quanto foi necessário e o quanto será liberado pelo governo federal para estados e municípios”, acrescentou o ministro.

Até terça-feira, Alagoas registrava 32 cidades em situação de emergência, incluindo Maceió. Em situação de emergência, os municípios podem receber recursos federais com mais facilidade para a reconstrução. De acordo com a Defesa Civil do Estado, mais de 25 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Aproximadamente 3.560 residências foram destruídas e o abastecimento de água foi afetado em diversos municípios. Além disso, o ministro Wellington Dias anunciou que estão sendo disponibilizados R$ 800 por família e sendo distribuídas mais de 4 mil cestas básicas para as pessoas desabrigadas. Já o ministro dos Transportes, Renan Filho, reforçou a necessidade de obras estruturantes para minimizar os impactos das enchentes e disse que a pasta já liberou quase todas as rodovias federais que tiveram seu tráfego interrompido.

*Com informações do repórter Daniel Lian.