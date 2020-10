Ministro Luiz Ramos afirma que está curado da Covid-19

Ministro usou redes sociais para contar sobre remédios que tomou durante tratamento contra doença; ele foi diagnosticado no último dia 10

EFE/Joédson Alves Ministro Luiz Ramos anunciou diagnóstico no último dia 10



O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 19, para afirmar que está curado do novo coronavírus. Ele tinha anunciado contaminação pela doença no último dia 10. “Acabo de receber o resultado do meu teste para Covid-19. Graças a Deus estou curado”, afirmou Luiz Ramos. Ele foi um dos 11 ministros de Jair Bolsonaro que contraiu a doença desde o começo da pandemia. O mais recente, Fabio Faria, ministro das Comunicações, divulgou diagnóstico no último dia 15.

Luiz Ramos afirmou, ainda, que seguiu o protocolo sugerido pelo Ministério da Saúde após a infecção e disse que tomou três remédios diferentes para tratar a doença: hidroxicloroquina, azitromicina e nitazoxanida. Ele agradeceu, ainda, “àqueles que oraram” pela recuperação dele. O ministro, que é militar, tem 64 anos.