Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Visita foi autorizada nesta segunda-feira, mas poderá ocorrer apenas no dia 29 de setembro, entre 9h e 18h, sob acompanhamento e com vistoria dos veículos de todos os presentes

Leandro Chemalle/Thenews2/Estadão Conteúdo Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelou a viagem que faria a Brasília nesta segunda-feira (15)



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou a viagem que faria a Brasília nesta segunda-feira (15), onde pretendia participar de articulações em favor da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Apesar do recuo, Tarcísio encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está recluso em Brasília.

Na solicitação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, o governador destacou que já havia recebido autorização semelhante em agosto e classificou Bolsonaro como “um amigo hora recluso”. A visita foi autorizada nesta segunda-feira, mas poderá ocorrer apenas no dia 29 de setembro, entre 9h e 18h, sob acompanhamento e com vistoria dos veículos de todos os presentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo aliados, Tarcísio desistiu da viagem após avaliação de que já havia feito todos os movimentos possíveis em defesa da anistia durante agenda recente em Brasília, quando passou dois dias em reuniões com lideranças. A avaliação no Palácio dos Bandeirantes é de que o projeto está encaminhado com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e outros deputados, enquanto no Senado a resistência é maior, sobretudo do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que já declarou não pretender pautar o texto.

O recuo de Tarcísio também foi atribuído ao desgaste de sua imagem após as manifestações de 7 de setembro, quando adotou tom mais duro em discurso público. Desde então, o governador tem evitado os holofotes e mantido apenas compromissos internos em São Paulo. Essa seria a quinta viagem de Tarcísio a Brasília em pouco mais de um mês, inicialmente planejada também como tentativa de aproximação com o Senado.