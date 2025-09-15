Jovem Pan > Programas > Direto ao Ponto > ‘O 8 de Janeiro não foi golpe e eu posso provar’, diz Valdemar Costa Neto

‘O 8 de Janeiro não foi golpe e eu posso provar’, diz Valdemar Costa Neto

Presidente nacional do PL participou do programa ‘Direto ao Ponto’, da Jovem Pan, e defendeu a aprovação de uma anistia para os condenados pelos ataques as sedes dos Três Poderes

  • Por Jovem Pan
  • 15/09/2025 23h04
Reprodução/Youtube/JovemPanNews valdemar costa neto (1) Valdemar Costa Neto participou do programa 'DIRETO AO PONTO' da Jovem Pan

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, participou, nesta segunda-feira (15), do programa da Jovem Pan ‘Direto Ao Ponto’, e voltou a defender a aprovação de uma anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro e negou que tenha havido tentativa de golpe de Estado na ocasião. “O grande problema nosso é que o julgamento foi feito com base no golpe do 8 de janeiro, e não existiu golpe no 8 de janeiro. Foi um grande movimento que um pessoal do PT começou como quebra-quebra”, disse, alegando que o julgamento tem sido injusto. “A única luta que nós temos pela direita é a anistia, e a anistia é totalmente legal. Sempre tivemos anistia: para quem assaltou banco, para quem raptou embaixador. O Lula foi anistiado. Sempre existiu anistia”, afirmou.

Valdemar também afirmou que houve falha proposital na segurança dos prédios públicos: “No dia 8 de janeiro não tinha policiamento suficiente. Fizeram de propósito, foi tudo preparado pelo PT, muito bem preparado. E aí ficou parecendo que nós demos o golpe. Mas golpe é com arma, com metralhadora, com tanque de guerra. Isso nunca existiu”, argumentou.

O presidente do PL ainda criticou a relação de Jair Bolsonaro com a imprensa durante o governo:
“Bolsonaro só tinha militar com ele e cortou a imprensa toda, o que fez muito mal. Hoje ele se arrepende disso. A imprensa é um órgão que emprega milhares de pessoas. Isso foi um erro dele, e ele reconhece”, declarou. Apesar das condenações já impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dezenas de réus do 8 de janeiro, Valdemar insistiu que a narrativa de tentativa de golpe não se sustenta e reforçou que a sigla seguirá pressionando pela anistia.

