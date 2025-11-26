Moraes cobra explicações de Bolsonaro e intima Nikolas Ferreira por celular em visita

Ministro do STF estipula prazo de 24 horas para esclarecimentos após deputado ser flagrado com o aparelho na casa do ex-presidente

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre de Moraes determina que a defesa de Jair Bolsonaro apresente explicações formais sobre o descumprimento de regras judiciais durante uma visita recebida do deputado federal Nikolas Ferreira



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta quarta-feira (26), que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresente explicações formais sobre o descumprimento de regras judiciais durante uma visita recebida do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em sua residência.

O despacho ocorre no âmbito da Ação Penal 2.668. Segundo o documento, Moraes concedeu aos advogados o prazo de 24 horas para que justifiquem a entrada e a utilização de um telefone celular pelo deputado durante encontro com o ex-mandatário.

Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar. O ministro relator havia autorizado, em decisão do dia 11 de novembro de 2025, que o ex-presidente recebesse a visita do parlamentar. O encontro ocorreu dez dias depois, em 21 de novembro. No entanto, a autorização judicial estava condicionada ao cumprimento de determinações legais prévias, que incluíam a proibição expressa de dispositivos de comunicação.

A determinação de Moraes foi motivada pela veiculação de uma reportagem no “Jornal Nacional”, da TV Globo. As imagens exibidas pelo telejornal mostraram o ex-presidente e o deputado conversando na área externa da casa, momento em que Nikolas Ferreira foi flagrado utilizando um aparelho celular, o que contraria as restrições impostas.

O ministro ordenou a intimação imediata dos advogados constituídos de Bolsonaro e determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) seja notificada sobre o incidente.