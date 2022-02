Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre ausência de Bolsonaro em depoimento

Ação foi motivada pela falta do presidente no depoimento sobre o vazamento de dados sigilosos de investigação do TSE

Nelson Jr./SCO/STF Ministro também determinou manifestação da PGR sobre relatório da PF sobre o caso



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a ausência do presidente Jair Bolsonaro (PL) em depoimento. O mandatário deveria ter comparecido à oitiva marcada na semana passada para esclarecer o vazamento de dados sigilosos sobre uma investigação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao não comparecer ao depoimento, Bolsonaro descumpriu uma determinação do magistrado. O presidente chegou a apresentar um agravo por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), mas o recurso foi negado pelo ministro. No despacho, Moraes também cita o relatório final da Polícia Federal sobre o tema, dando o mesmo prazo de 15 dias para que o PGR, Augusto Aras, se manifeste sobre a peça. Em outro trecho, o ministro cita uma petição do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), na qual o parlamentar pede que sejam tomadas as “medidas cabíveis para a competente persecução criminal no bojo dessa conduta típica, ilícita e culpável do Sr. Jair Bolsonaro”.