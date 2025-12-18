Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes dá mais prazo para Heleno entregar perícia médica sobre Alzheimer

Moraes dá mais prazo para Heleno entregar perícia médica sobre Alzheimer

Agora, os documentos podem ser entregues até o dia 26 de dezembro

  18/12/2025
Geraldo Magela/Agência Senado General Augusto Heleno objetivo dos laudos é identificar se as alegações do general de que foi diagnosticado com Alzheimer são verdadeiras e analisar as condições de saúde de Heleno

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da Polícia Federal (PF) de aumentar o prazo para entrega dos resultados da perícia médica realizada no general Augusto Heleno. Agora, os documentos podem ser entregues até o dia 26 de dezembro. “Informo que, embora o prazo originalmente estabelecido encerre-se na presente data (17/12/2025), o Perito Médico responsável indicou a necessidade de maior tempo para a análise detida de novos documentos e quesitos apresentados pela Defesa na véspera da diligência. Em razão da complexidade dos novos elementos juntados aos autos, solicito formalmente a Vossa Excelência a dilação do prazo para a entrega do Laudo Pericial definitivo até o dia 26 de dezembro de 2025”, diz o pedido.

O objetivo dos laudos é identificar se as alegações do general de que foi diagnosticado com Alzheimer são verdadeiras e analisar as condições de saúde de Heleno. O resultado irá influenciar o ministro a conceder ou não a prisão domiciliar ao general. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele está preso no Comando Militar do Planalto desde novembro.

