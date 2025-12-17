PF pede ao STF extensão de prazo para enviar laudo sobre saúde de Augusto Heleno

Preso no Comando Militar do Planalto, o general realizou exames após determinação do ministro Alexandre de Moraes por identificar ‘informações contraditórias’ apresentadas

Ton Molina/STF O general Augusto Heleno afirma ter recebido diagnóstico para Alzheimer em 2018



A PF (Polícia Federal) pediu nesta quarta-feira (17) mais prazo para entregar ao STF (Supremo Tribunal Federal) o resultado da perícia médica sobre o estado de saúde do general Augusto Heleno. Ele está preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília, para cumprir a pena de 21 anos no processo da trama golpista.

Os exames foram feitos na sexta-feira (12), mas os peritos pediram mais tempo para analisar documentos apresentados pela defesa no dia anterior.

“Em razão da complexidade dos novos elementos juntados aos autos, solicitou-se a dilação do prazo para a entrega do laudo pericial definitivo até o dia 26 de dezembro de 2025”, diz o ofício assinado pelo delegado Fábio Fajngold.

Após ser preso, Augusto Heleno disse ter recebido diagnóstico para Alzheimer em 2018. Ele alega que descobriu a doença ao investigar episódios de perda de memória. A defesa juntou laudos ao processo para pedir que o general seja colocado em prisão domiciliar.

O diagnóstico não o impediu de assumir como ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com a prisão domiciliar. O órgão levou em consideração a idade de Augusto Heleno, 78 anos, e os problemas de saúde que ele alega ter.

Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou a perícia após identificar “informações contraditórias” apresentadas por Heleno e pela defesa do general.

*Com informações de Estadão Conteúdo