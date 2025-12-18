Marçal declara apoio a Flavio Bolsonaro

Ex-candidato à prefeitura de São Paulo afirmou que o senador é o ‘Bolsonaro que a gente sempre sonhou’

Divulgação Marçal foi condenado a oito anos de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral em julho deste ano



Pablo Marçal (PRTB) declarou na noite desta quarta-feira (17), o seu apoio à candidatura de Flavio Bolsonaro (PL) a Presidência da República em 2026. Durante evento, o ex-candidato a prefeitura de São Paulo afirmou que o senador é o “Bolsonaro que a gente sempre sonhou”. Além de declarar apoio, o coach também chamou Flavio ao palco e convocou o público a fazer uma oração “vamos apoiar o Flavio Bolsonaro para Presidente do Brasil. Chega de PT, chega de Lula”, disse.

Flavio já tinha se reunido com empresários da Faria Lima em São Paulo no dia de ontem. Durante o almoço, ele falou em ser “mais suave” que o pai e portador de um discurso mais moderado. Isso seria um motivo para conquistar o eleitor dividido. Marçal foi condenado a oito anos de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral em julho deste ano. Ele foi condenado três vezes por crimes cometidos durante a campanha eleitoral de 2024.