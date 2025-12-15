Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes determina perícia oficial em exames de Bolsonaro para analisar necessidade de cirurgia

Moraes determina perícia oficial em exames de Bolsonaro para analisar necessidade de cirurgia

Exames do ex-mandatário dentificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, segundo a defesa

  • Por Sarah Américo
  • 15/12/2025 22h41 - Atualizado em 15/12/2025 22h44
  • BlueSky
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil ex-presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro está detido há quase um mês em regime fechado, em uma cela especial nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta segunda-feira (15), uma perícia médica oficial, realizada pela Polícia Federal (PF), nos exames do ex-presidente Jair Bolsonaro, para analisar a necessidade de cirurgia.

No domingo (14), o ex-mandatário passou por exames de ultrassom e, segundo a defesa advogado, ficou constatado a necessidade de realizar uma cirurgia. “Os exames identificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro”, afirmou o advogado em publicação nas redes sociais.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Neste segunda, a defesa pediu a liberação para cirurgia urgente. “Evolução objetiva e comprovada do quadro clínico, agora amparada por exame de imagem recentemente realizado e por novo relatório médico conclusivo, que impõem atuação imediata”, diz a defesa.

O pedido de novos exames de Bolsonaro foram solicitado nas quinta-feira (11) pela defesa. Na sexta, Moraes autorizou a realização do procedimento. Bolsonaro está detido há quase um mês em regime fechado, em uma cela especial nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele foi condenado há 27 anos de prisão.

Leia também

Flávio Bolsonaro aciona TCU contra filho de Lula após acusações de fraude no INSS
Defesa de Bolsonaro pede liberação para cirurgia urgente
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >