Moraes determina perícia oficial em exames de Bolsonaro para analisar necessidade de cirurgia

Exames do ex-mandatário dentificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, segundo a defesa

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro está detido há quase um mês em regime fechado, em uma cela especial nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta segunda-feira (15), uma perícia médica oficial, realizada pela Polícia Federal (PF), nos exames do ex-presidente Jair Bolsonaro, para analisar a necessidade de cirurgia.

No domingo (14), o ex-mandatário passou por exames de ultrassom e, segundo a defesa advogado, ficou constatado a necessidade de realizar uma cirurgia. “Os exames identificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro”, afirmou o advogado em publicação nas redes sociais.

Neste segunda, a defesa pediu a liberação para cirurgia urgente. “Evolução objetiva e comprovada do quadro clínico, agora amparada por exame de imagem recentemente realizado e por novo relatório médico conclusivo, que impõem atuação imediata”, diz a defesa.

O pedido de novos exames de Bolsonaro foram solicitado nas quinta-feira (11) pela defesa. Na sexta, Moraes autorizou a realização do procedimento. Bolsonaro está detido há quase um mês em regime fechado, em uma cela especial nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele foi condenado há 27 anos de prisão.