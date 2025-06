Moraes determina que advogado de Bolsonaro seja ouvido em investigação sobre mensagens atribuídas a Cid

Ministro também autorizou a prisão de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, sob a suspeita de obstrução de justiça

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal ouça o advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Costa Bueno, e o ex-secretário Fabio Wajngarten. A investigação gira em torno de mensagens atribuídas ao tenente-coronel Mauro Cid, que podem ter comprometido o sigilo de sua delação premiada. Além disso, Moraes autorizou a prisão de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, sob a suspeita de obstrução de justiça. Eduardo Kuntz, advogado de Câmara, comunicou ao STF que teve uma conversa com Cid através de uma conta no Instagram, onde discutiram a delação. Essa interação é considerada uma violação do sigilo do acordo. Por sua vez, Cid negou ter utilizado qualquer perfil na rede social para tratar de sua delação, o que levanta questões sobre a veracidade das alegações.

A defesa de Cid solicitou que fosse investigado o perfil “GabrielaR702”, que estaria vinculado a mensagens relacionadas à delação. Moraes não apenas mandou prender Câmara, mas também iniciou investigações sobre Kuntz e Wajngarten, que são suspeitos de tentarem obstruir o andamento da Justiça. A defesa de Cid argumentou que Kuntz e Wajngarten tentaram contatar o tenente-coronel por meio de sua filha menor, além de terem procurado sua esposa e abordado sua mãe em eventos sociais.

