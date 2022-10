Moraes determina que Ministério da Defesa apresente resultados de eventual auditoria nas urnas

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral também determinou que seja apresentada a origem dos recursos utilizados para auditoria

Nelson Jr./SCO/STF Decisão de Moraes atendeu a pedido do partido Rede



O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o Ministério da Justiça deve apresentar uma cópia dos documentos com resultados de eventuais auditorias feitas nas urnas eletrônicas durante o 1º turno da eleição deste ano, realizado em 2 de outubro. Por determinação do ministro, o Ministério terá que apresentar os documentos em até 48 horas e informar qual foi a fonte dos recursos gastos com a auditoria nas urnas. “(Determino) ao Ministério da Defesa que, no prazo de 48 preste as devidas informações, mediante a apresentação de cópia dos documentos existentes sobre eventual auditoria das urnas, com a correspondente fonte do recurso empregado”, disse Moraes no documento. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que também é candidato à reeleição, terá 5 dias para apresentar sua defesa. Moraes tomou a decisão baseado na análise de um pedido feito pelo partido Rede, que argumentava que Bolsonaro teria defendido uma auditoria externa que não fosse feita pela Justiça Eleitoral nas urnas.