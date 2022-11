Moraes determina que polícias Militar, Civil e Federal identifiquem os líderes das manifestações

Ministro do Supremo Tribunal Federal concedeu 48 horas para que informações dos financiadores sejam enviadas; Polícia Rodoviária Federal também deverá investigar

Nelson Jr./ASCOM/TSE - 22/11/2018 Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta segunda-feira, 7, que as policias Militar, Civil e Federal – além da Polícia Rodoviária Federal – investiguem e encaminhem à Corte as informações sobre os líderes e financiadores das manifestações contrárias à volta do Partido dos Trabalhadores ao poder. Atos ocorrem desde o fim do segundo turno das eleições presidenciais e protestantes encontram-se em rodovias federais e em frente aos quartéis das Forças Armadas. Despacho do magistrado também ordena que sejam apresentados os dados dos proprietários dos caminhões que participaram dos atos, sejam eles de pessoas físicas ou jurídicas. “DETERMINO, ainda, informem se identificaram líderes, organizadores e/ou financiadores dos referidos atos antidemocráticos, com a remessa dos dados e providências realizadas”, diz trecho do documento assinado pelo ministro. Desde o último dia 30 de novembro, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os resultados do pleito federal e anunciou que o líder petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia derrotado o candidato à reeleição e atual presidente Jair Bolsonaro (PL) conquistando, assim, o poder de comandar o Palácio do Planalto pelo próximo quadriênio, parte da população brasileira passou a ocupar as ruas em demonstração de desaprovação com o resultado eleitoral.