Moraes diz que ações relacionadas ao 8 de Janeiro serão julgados em seis meses

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse, nesta terça-feira, 13, que as ações penais relacionadas aos eventos do 8 de Janeiro deverão ser julgados em até seis meses. De acordo com o ministro, pelo menos 250 ações são relativas aos casos mais graves, envolvendo pessoas presas preventivamente ou ligadas diretamente aos atos de vandalismo. “Pelo menos aproximadamente 250, que são os crimes mais graves, dos que estão presos, estes em seis meses o Supremo vai concluir”, disse o ministro. Moraes é relator de mais de 1,3 mil denúncias ligadas aos atos de vandalismo na capital federal. Os casos tramitam no Supremo sob a justificativa de que os crimes ocorreram, em parte, dentro da Corte, e também envolvem parlamentares. Na preparação para o início dos julgamentos, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defende ações penais em blocos de 30 processos a cada rodada. As declarações ocorreram durante evento da revista Piauí, patrocinado pelo YouTube.