Moraes ordena prisão preventiva de homem que fez ameaças a ministros do STF

Ministro considera que medida é razoável e proporcional para ‘garantia da ordem pública’; PGR havia se manifestado favorável à prisão domiciliar

Reprodução / Youtube @Tv Papo Reto Ivan Rejane fala em “caçar petistas”, ofende ministros da Suprema Corte e convoca seus seguidores para invadir o STF



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou o pedido da Polícia Federal e determinou a prisão preventiva do youtuber bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, detido em Belo Horizonte após publicar vídeos com ameaças a ministros da Suprema Corte e a lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT). Em documento assinado neste domingo, 31, Moraes considera que a prisão preventiva é uma medida razoável, adequada e proporcional para “garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa”. A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, havia se manifestado favorável à prisão domiciliar do influenciador, considerando que “não obstante a gravidade das condutas perpetradas” por Ivan Rejane, “medidas cautelares diversas da prisão preventiva são suficientes para impedir a reiteração delitiva e assegurar a eficácia da investigação”.

Para a PF, no entanto, o investigado usava as redes sociais para “tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais”, usando da violência para “atingir seu intento criminoso em relação a ministros do STF e políticos”, o que justifica a prisão. Em vídeos publicados no canal TV Papo Reto, Ivan Rejane fala em “caçar petistas”, ofende ministros da Suprema Corte e convoca seus seguidores para invadir o STF no 7 de setembro. Na última gravação do youtuber, publicada horas antes da prisão, ele fala em tirar os “picaretas” do poder e desafia Alexandre de Moraes. “Quer mandar me prender? ‘Prende o Ivan, prende o Ivan’. Prende a minha rol*. Vocês estão é com medo tremendo”, disse no vídeo, onde também faz ofensas a outros ministros.