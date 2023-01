Moraes remarca depoimento de Anderson Torres para 2 de fevereiro

Inicialmente, a expectativa era que oitiva acontecesse nesta segunda-feira, 23; ex-ministro da Justiça ficou em silêncio no primeiro encontro com a Polícia Federal

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo Anderson Torres é alvo de um pedido de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), remarcou o segundo depoimento do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, para o dia 2 de fevereiro, a partir das 10h30. A expectativa era que a nova oitiva acontecesse nesta segunda-feira, 23, conforme pedido da Polícia Federal. No entanto, a solicitação foi negada por Moraes, que agendou o depoimento para o próximo mês. Segundo o magistrado, a decisão acontece para “garantir o tempo necessário à defesa de Anderson Gustavo Torres para análise dos autos antes do interrogatório”. Como a Jovem Pan mostrou, Anderson Torres se manteve em silêncio durante a primeira oitiva à Polícia Federal. De acordo com o advogado do ex-secretário, Rodrigo Roca, o silêncio estratégico foi devido à falta de informações. A defesa alegava anteriormente ter acesso aos autos de apenas um dos três inquéritos que envolvem Torres. O ex-ministro da Justiça é responde a inquérito que investiga autoridades do Distrito Federal no episódio da invasão dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e da Suprema Corte, em Brasília, em 8 de janeiro.