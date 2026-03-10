Moraes suspende julgamento em processo da Globo contra TV de Collor em AL

A ação começou a ser julgada na semana passada, em plenário virtual, na sexta-feira, e está com placar de 3 a 0 contra a TV Gazeta de Alagoas

Roque de Sá/Agência Senado As emissoras estão em disputa desde setembro de 2025



O ministro Alexandre de Moraes pediu vista e suspendeu nesta terça-feira (10) o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do processo da Globo contra TV Gazeta de Alagoas. A empresa é de propriedade da família do ex-presidente Fernando Collor.

A ação começou a ser julgada na semana passada, em plenário virtual, na sexta-feira. O relator do caso é Edson Fachin, que votou a favor da Globo. Ele argumentou que “a imposição judicial de manutenção do vínculo impede que a delegatária exerça o dever de zelar pela integridade de sua programação e pela reputação institucional associada à sua marca”.

Também escreveu em seu voto que “a integridade do serviço público de radiodifusão não pode ser condicionada a interesses privados de empresa em crise”, citando as palavras do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF na época em que a TV Gazeta perdeu o direito de retransmitir o sinal da emissora carioca, por decisão dele. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o relator.

Relembre o caso

As emissoras estão em disputa desde setembro de 2025. O sinal da Globo era retransmitido pela TV que pertencia a Collor, porém foi redistribuído para outra afiliada após decisão de Barroso. A empresa agora está nas mãos da esposa de Collor.

Existia um contrato de manutenção de renovação compulsória de afiliação de cinco anos, imposto pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual Fachin julgou não ser “um meio constitucionalmente legítimo para preservar a empresa”, que se encontra em recuperação judicial. O conteúdo da Globo é transmitido pela TV Asa Branca em Alagoas desde 27 de setembro de 2025.