Delegado que indiciou Bolsonaro vai trabalhar no gabinete de Moraes

Rosinei Coutinho/STF Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news



O presidente do STF, ministro Edson Fachin, nomeou, na segunda-feira (9), o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor como assessor do gabinete de Alexandre de Moraes.

Shor foi um dos responsáveis pelas investigações que culminaram na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados pela tentativa de golpe de Estado. Especialista em contrainteligência, o policial se tornou alvo frequente de ameaças e ataques de bolsonaristas.

Além da investigação sobre a tentativa de golpe, o delegado também foi responsável pelos pedidos de indiciamento do ex-presidente no caso das joias sauditas – no qual a PGR pediu o arquivamento na semana passada – e na suposta fraude no cartão de vacina, processo arquivado por Moraes.

