Moraes votar para condenar cinco réus do núcleo 2 da trama golpista

Ministro votou para absolver Fernando Oliveira, ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

Rosinei Coutinho/STF Reús são acusados de fazer parte de uma organização criminosa para manter no poder após as eleições de 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro



O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (16) para absolver o delegado Fernando Oliveira, da Polícia Federal (PF), e condenar mais cinco réus no caso da chamada trama golpista. Eles são acusados de fazer parte de uma organização criminosa para manter no poder após as eleições de 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles integram o que foi nomeado de Núcleo 2, uma espécie de segundo escalão em importância na trama.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A missão deste grupo era monitorar e neutralizar autoridades, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR). Além disso, também buscaram impedir que eleitores chegassem a urnas durante as eleições de 2022, utilizando o aparato da PF, principalmente no Nordeste. Também seriam responsáveis por elaborar a chamada “minuta do golpe”, que seria utilizada por Bolsonaro para justificar estádio de sítio.

Moraes votou por absolver Fernando Oliveira, delegado da PF e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele foi acusado pela PGR de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O ministro, relator do caso, votou por condenar por esses crimes quatro réus:

Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro;

Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro;

Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Mário Fernandes, general da reserva do Exército;

Para Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, Moraes votou por condenar ela por dois crimes apenas: tentativa de abolição violente de estado democrático de direito e organização criminosa. Ainda faltam votar Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.