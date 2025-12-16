Motta define que cassação de Ramagem será decidida pela Mesa Diretora da Câmara

O presidente da Câmara quer apaziguar a tensão com o STF que aumentou nas últimas semanas após Plenário manter mandato de Zambelli e operação da PF contra ex-assessora de Lira

Bruno Spada /Câmara dos Deputados Motta havia dito anteriormente que os casos de Carla Zambelli, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro seria decidido pelo Plenário da Câmara dos Deputados



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), desistiu de levar o parecer de cassação do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) ao Plenário da Casa. A decisão ficará sob responsabilidade da Mesa Diretora.

O parlamentar foi condenado a 16 anos e um mês de prisão pela trama golpista que planejava assassinar o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Ramagem fugiu do Brasil e atualmente está nos Estados Unidos.

De acordo com informações do portal Metrópoles, o intuito de Motta em deixar a decisão com a Mesa Diretora é apaziguar a tensão com o STF. A relação entre os Poderes ficou estremecida após o Plenário da Câmara rejeitar a cassação de Carla Zambelli, mesmo com ordem de Moraes pela perda imediata do cargo.

Zambelli renunciou no domingo (14). A ex-deputada está presa na Itália, onde cumpre a pena de 10 anos por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A operação da PF (Polícia Federal) contra ex-assessora do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) também impactou o relacionamento entre a Câmara e o STF.

Além da cassação de Ramagem, a Mesa Diretora ficará responsável por deliberar sobre o mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O parlamentar, que está morando nos Estados Unidos, ultrapassou o limite de faltas e pode perder seu assento na Câmara dos Deputados.