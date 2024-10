Morre Roberto Saturnino Braga, ex-prefeito do Rio de Janeiro, aos 93 anos

Político se tornou o primeiro prefeito da cidade a ser eleito diretamente após a redemocratização do Brasil, ocupando o cargo de 1986 a 1989 pelo PDT

O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Roberto Saturnino Braga, faleceu nesta quinta-feira (3), aos 93 anos, no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, na Zona Sul do Rio. Segundo pessoas ligadas ao ex-prefeito, ele estava sob cuidados paliativos devido a complicações de pneumonia. A confirmação da morte foi feita por sua filha, Maria Adelia. Roberto Saturnino nasceu em 13 de setembro de 1931 e formou-se em Engenharia pela Universidade do Brasil, hoje conhecida como UFRJ, em 1954. Sua trajetória política começou em 1963, quando foi eleito deputado federal. Entre 1975 e 1985, atuou como senador. Ele se tornou o primeiro prefeito do Rio a ser eleito diretamente após a redemocratização do Brasil, ocupando o cargo de 1986 a 1989 pelo PDT. Durante sua administração, Saturnino enfrentou desafios significativos, incluindo a declaração de falência do município em setembro de 1988, o que atribuiu à falta de apoio financeiro do governo federal.

A gestão de Saturnino foi marcada por iniciativas voltadas para a infraestrutura, como obras para mitigar enchentes e a criação de novas unidades de saúde. Após a falência da cidade, ele continuou sua carreira política, sendo eleito vereador em 1993 e retornando ao Senado em 1998. Roberto Saturnino Braga deixa três filhos: Adelia, Bruno e Antonio Frederico, que lamentam sua partida.

