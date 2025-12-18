Motta cobra intervenção no contrato da Enel: ‘População não pode continuar sofrendo’

Presidente da Câmara se reuniu nesta quinta com o deputado Jonas Donizette (PSB) e Baleia Rossi (MDB), representantes da Bancada Paulista da Câmara, atendendo a pedido de posicionamento sobre a crise da Enel com o governo de São Paulo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicano), cobrou nesta quinta-feira (18) uma intervenção no contrato da Enel, concessionária de fornecimento de energia. “Comunico que a Câmara dos Deputados enviou uma indicação ao Ministério de Minas e Energia para que haja uma intervenção no contrato com a empresa Enel”, escreveu Motta na rede social. “A maior cidade do país e sua população não podem continuar sofrendo com este descaso”, acrescentou.

Motta se reuniu nesta quinta com o deputado Jonas Donizette (PSB) e Baleia Rossi (MDB), representantes da Bancada Paulista da Câmara, atendendo a pedido de posicionamento sobre a crise da Enel com o governo de São Paulo. Os deputados mandaram um documento à Câmara solicitando a intervenção do governo federal na Enel.

As cobranças do deputado vem após a demora da empresa em restabelecer o fornecimento de energia em São Paulo após o vendaval que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem luz no dia 10 de dezembro.

Na terça-feira (18), Ricardo Nunes (MDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Alexandre Silveira tiveram uma reunião de três horas para falar sobre a Enel, e ficou definido o rompimento do contrato com a concessionária de energia. “A conclusão de comum acordo é de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) será instada pelo Ministério de Minas e Energia a dar início no processo de caducidade. Caducidade é o processo que inicial o rompimento de contrato”, disse Nunes. “Estamos unidos para iniciarmos um processo rigoroso e regulatório”, completou Silveira.