Nunes cobra rapidez em intervenção na Enel e nega ter sido desrespeitoso com Lula

Após conversa com o presidente da Anel, prefeito afirma que vai judicializar o caso se houver atrasos e espera desfecho antes do próximo verão

Marcelo Estevão/Modusfocus/Estadão Conteúdo O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participa da entrega de 140 ônibus elétricos na Praça Charles Miller, no bairro do Pacaembu



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quarta-feira (17) que confirmou com o presidente da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval Feitosa, o início do processo de intervenção federal na Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na capital paulista e na região metropolitana. Segundo Nunes, Feitosa prometeu dar celeridade aos trâmites administrativos, mas não estabeleceu prazos para a conclusão do processo. “O contrato é do governo federal. Cabe ao governo federal romper o contrato. Cabe ao governo federal fiscalizar através do Ministério de Minas e Energia e através da Agência Nacional de Energia Elétrica”, destacou.

A Aneel, de acordo com o prefeito, não participou da reunião realizada na última terça-feira (16), que reuniu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o próprio Nunes. A expectativa da gestão municipal é que os procedimentos sejam finalizados antes do próximo verão, período em que historicamente aumentam os problemas no fornecimento de energia em razão de temporais. Nunes afirmou ainda que, caso perceba demora injustificada ou falta de avanços, a Prefeitura poderá recorrer à Justiça para cobrar providências.

Durante agenda na capital paulista, o prefeito também disse que pretende entrar em contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para agradecer a realização da reunião, que, segundo ele, foi articulada entre os dois durante um evento em São Paulo na semana passada.

Ricardo Nunes ressaltou que, em nenhum momento, foi desrespeitoso com o presidente da República, como chegou a ser mencionado pelo ministro Alexandre Silveira. “Eu tenho a função, obrigação de defender a cidade de São Paulo em qualquer lugar. Eu jamais ia perder uma oportunidade, sendo um problema do governo federal, de estar com o presidente e de não falar com ele de forma respeitosa, né? E não fui respeitoso com o presidente Lula. Isso eu tenho muita tranquilidade, porque obviamente, jamais seria desrespeitoso.”

Por outro lado, o emedebista voltou a fazer críticas ao titular de Minas e Energia, mas afirmou que percebeu uma “mudança de postura” em relação à situação da Enel e aos problemas enfrentados pela população paulistana.