Motta destaca sanção do projeto que isenta salários de até R$ 5 mil do Imposto de Renda

Texto será sancionado nesta quarta-feira (26) pelo presidente Lula

  • Por Jovem Pan
  • 26/11/2025 11h51
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Discussão e votação de propostas legislativas. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirma que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma vitória histórica para os brasileiros

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma vitória histórica para os brasileiros. O texto será sancionado nesta quarta-feira (26) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Motta destacou que o projeto foi melhorado pela Câmara, que ampliou a redução da alíquota para quem recebe até R$ 7.350. O presidente lembrou que a aprovação foi unânime na Casa.

“Este é o resultado da união dos Poderes em favor do Brasil. Com respeito às atribuições legislativas, diálogo e equilíbrio, o país avança”, afirmou Motta, por meio de suas redes sociais.

 

*Com informações de Agência Câmara Notícias
Publicado por Nícolas Robert

