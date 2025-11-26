Motta destaca sanção do projeto que isenta salários de até R$ 5 mil do Imposto de Renda

Texto será sancionado nesta quarta-feira (26) pelo presidente Lula

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirma que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma vitória histórica para os brasileiros



O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é uma vitória histórica para os brasileiros. O texto será sancionado nesta quarta-feira (26) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Motta destacou que o projeto foi melhorado pela Câmara, que ampliou a redução da alíquota para quem recebe até R$ 7.350. O presidente lembrou que a aprovação foi unânime na Casa.

“Este é o resultado da união dos Poderes em favor do Brasil. Com respeito às atribuições legislativas, diálogo e equilíbrio, o país avança”, afirmou Motta, por meio de suas redes sociais.

