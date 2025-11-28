Jovem Pan > Notícias > Política > Motta diz que relatório da PEC da Segurança deve ser apresentado na próxima semana

Motta diz que relatório da PEC da Segurança deve ser apresentado na próxima semana

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que conversou com o relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE), sobre ao avanço do texto nesta manhã

  • 28/11/2025 15h52 - Atualizado em 28/11/2025 15h52
TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Hugo Motta O governo Lula entregou ao Congresso a PEC da Segurança em abril, quase um ano depois de rodadas de discussões e vaivém para aparar arestas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira (28), que o relatório da PEC da Segurança deve ser apresentado à comissão especial na próxima semana. Motta afirmou que conversou com o relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE), sobre ao avanço do texto nesta manhã. “Agora pela manhã, conversei com o deputado @mendoncafilho, relator da PEC da Segurança. Defini que ele participará da reunião do Colégio de Líderes, na próxima terça-feira (2), para apresentar os pontos de seu relatório. A expectativa é que, na quinta-feira, 4, o relatório seja apresentado na Comissão Especial. A segurança é nossa prioridade”, disse.

A previsão do relator já era apresentar o relatório na quinta-feira (4) após um pedido de Motta no fim de outubro para que ele acelerasse o texto. A ideia é que a proposta seja aprovada em plenário e enviada ao Senado ainda neste ano. Mendonça Filho trabalha para deixar o texto mais duro no combate ao crime e garantir, em suas palavras, autonomia das polícias estaduais em relação ao governo federal. O projeto elaborado pelo governo Lula prevê a não invasão de competências. O relator afirmou que pretende incluir no texto assuntos hoje não previstos, como a prisão em segunda instância para crimes graves e o endurecimento nas audiências de custódia para reincidentes.

O governo Lula entregou ao Congresso a PEC da Segurança em abril, quase um ano depois de rodadas de discussões e vaivém para aparar arestas. A proposta é a principal aposta do Executivo para o setor.

A PEC amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) para fortalecer o combate a facções criminosas, inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e os fundos nacionais de financiamento do setor, fixa as atribuições das guardas municipais e prevê a criação de corregedorias e ouvidorias dotadas de autonomia funcional.

A cúpula do governo chegou a avaliar que a PEC não seria aprovada pelo Congresso e serviria mais como um gesto ao eleitorado preocupado com a violência urbana. A proposta voltou à tona após a megaoperação no Rio, em outubro, e a discussão sobre a atribuição das policiais estaduais e da Polícia Federal no combate ao crime.

