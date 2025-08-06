Motta retoma cadeira na Câmara com foco na luta pró-Brasil: ‘País deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais’

Retomada veio após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, que, segundo o presidente da Câmara, não fez bem à Casa

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Retomada da Câmara dos Deputados por Hugo Motta veio após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, retomou nesta quarta-feira (6), a cadeira para abrir a sessão plenária proposta para estar noite. A retomada veio após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição. “O País deve estar em primeiro lugar, e não projetos pessoais”, disse Motta, que realizou um discurso de 10 minutos, onde afirmou que a obstrução feita pela oposição do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fez bem à Casa. “O que aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, em um movimento de obstrução física, não fez bem a esta Casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar, a oposição tem todo o direito de expressar a sua vontade”, afirmou Motta.

Ele defendeu sempre ter lutado pelas prerrogativas dos deputados e pelo livre exercício do mandato parlamentar. Vamos continuar apostando no diálogo mesmo quando ninguém acreditar nessa ferramenta”, disse o presidente da Câmara, enfatizando que não irá negociar a Presidência da Câmara e que não irá permitir que obstruções. Motta também disse que retomou a Presidência com a intenção de formar uma pauta “pró-país” a partir desta quinta-feira (7).