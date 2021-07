Mourão vai ao Peru para a posse de Pedro Castillo

Presidente eleito teve a vitória confirmada no último dia 19, com 50,1% dos votos; cerimônia está marcada para quarta-feira

Vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o Brasil na posse de Castillo



O vice-presidente Hamilton Mourão viajou ao Peru na tarde desta segunda-feira, 26, para participar da cerimônia de posse do presidente eleito do país, Pedro Castillo. O evento está marcado para quarta-feira, 28. “Viajo, nesta tarde, à cidade de Lima/Peru, para participar da cerimônia de posse do novo presidente eleito, Sr. Pedro Castillo. Levamos ao país amigo nossos votos de felicidades. Que prossigamos na amizade e cooperação que sempre uniu o Brasil e o Peru“, escreveu Mourão em sua conta do Twitter. Castillo teve a vitória nas eleições confirmada no último dia 19, com 50,1% dos votos. O presidente eleito, que é socialista, concorreu com Keiko Fujimori, do partido Fuerza Popular, de extrema direita. No dia 20, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Castillo pela eleição. “Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações”, declarou na ocasião.