MP Eleitoral de Minas Gerais apresenta denúncia contra Nikolas Ferreira e Bruno Engler

Acusação se origina de um vídeo que Nikolas divulgou durante a campanha eleitoral de 2024, no qual fazia uma associação entre um livro do candidato a prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e a pedofilia

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal Nikolas Ferreira é acusado de difamação



O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais apresentou uma denúncia contra o deputado federal Nikolas Ferreira e o deputado estadual Bruno Engler, ambos do PL-MG, por difamação. A acusação se origina de um vídeo que Nikolas divulgou durante a campanha eleitoral de 2024, no qual fazia uma associação entre um livro do candidato a prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e a pedofilia. Na denúncia, o MP solicita a suspensão dos direitos políticos de Nikolas Ferreira, além de uma indenização por danos morais a ser destinada a uma instituição escolhida pela família de Noman, que faleceu em março de 2025. Durante a campanha, Nikolas havia manifestado apoio a Engler e descreveu a obra “A Cobiça”, de Noman, como “pornográfica”, citando um episódio de estupro coletivo de uma criança presente na narrativa.

O juiz responsável pelo caso, Adriano Zocche, avaliou que o vídeo veiculado por Nikolas representava uma “evidente distorção e manipulação” dos fatos. Em sua decisão, o magistrado ordenou a remoção do conteúdo e estabeleceu uma multa de R$ 5 mil por hora em caso de descumprimento da ordem. Além disso, o juiz concedeu a Fuad Noman o direito de resposta durante a propaganda eleitoral de Engler. No entanto, até o momento, Nikolas não retirou o vídeo de suas plataformas de redes sociais, desconsiderando a determinação judicial. A Jovem Pan está aberta a manifestação da defesa.

