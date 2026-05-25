BTG/Nexus: Lula lidera no 1º turno e empata tecnicamente com Flávio no 2º

De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (25), o presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do senador

PR e Agência Senado Nos demais cenários testados pela pesquisa, sem a presença de Flávio, o presidente Lula manteve a liderança das intenções de voto em todas as simulações de segundo turno apresentadas pelo levantamento.



O terceiro levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência, em parceria com o BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira (25), aponta o presidente Lula (PT) à frente numericamente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial deste ano.

Segundo o levantamento, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro — uma diferença numérica de quatro pontos percentuais entre os candidatos. De acordo com a margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

Outros 9% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, e 1% não soube ou preferiu não responder.

Nos demais cenários testados pela pesquisa, sem a presença de Flávio, o presidente Lula manteve a liderança das intenções de voto em todas as simulações de segundo turno apresentadas pelo levantamento.

Lula lidera no 1° turno

No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula lidera com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Romeu Zema (Novo), com 4%, Renan Santos (Missão), com 3%, Joaquim Barbosa, com 2%, e Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza), ambos com 1%.

Outros 7% disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 2% não souberam ou preferiram não responder.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, apareceu pela primeira vez na pesquisa em meio às tensões envolvendo uma possível candidatura à Presidência da República. O cenário ganhou força após o ex-ministro Aldo Rebelo afirmar que manterá sua pré-candidatura e reagir ao processo de expulsão aberto pelo partido Democracia Cristã, que avalia lançar Barbosa na disputa eleitoral.

Metodologia

A pesquisa quantitativa foi realizada pela Nexus por telefone, por meio da metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interview), entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. Ao todo, foram entrevistados 2.045 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04193/2026.