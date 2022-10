Mulher é presa após fotografar votos da urna no Amapá

Eleitora registrou votos para deputado estadual e presidente; caso ocorreu em uma escola no Macapá

Arquivo/Agência Brasil Uso de celular na cabine de votação é proibido e pode acarretar resultar em prisão em flagrante



Uma mulher de 45 anos foi presa no Amapá após fotografar votos na urna. A eleitora registrou as escolas para deputado estadual e para presidente. O caso ocorreu em uma escola no Macapá, capital do estado, e se configura como crime de violação de sigilo do voto. O presidente da seção acionou a Polícia Militar (PM) que encaminhou a eleitora para a Polícia Federal (PF). Durante todo o dia de votação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulga os boletins da Operação Eleições 2022. O dado mais recente divulgado pela pasta, mostra que foram registrados 33 crimes de violação do sigilo do voto até o momento. As informações são atualizadas a cada duas horas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu a entrada com o celular na cabina de votação, além de outras determinações como a proibição do porte de armas nas imediações das seções eleitorais. O descumprimento das regras pode resultar em uma prisão em flagrante.