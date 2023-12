Na Alemanha, Lula faz balanço de governo em live com dez ministros

Os representantes falaram sobre as visitas da comitiva brasileira à Arábia Saudita e ao Catar, trataram da passagem pela COP28, nos Emirados Árabes, e detalharam a agenda com a Alemanha

Foto/reprodução: Ricardo Stuckert / PR Lula realiza live semanal "Conversa com o Presidente" com os ministros de Estado do Brasil



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inovou nesta terça-feira, 5, durante a sua live semanal “Conversa com o Presidente”, e, ao invés de ser entrevistado, criou um quadro entrevistando dez ministros do seu governo. Na edição, gravada em Berlim, na Alemanha, o chefe do poder executivo realizou um balanço do seu primeiro ano de governo e demonstrou satisfação com os resultados de sua agenda de viagens internacionais.

“Volto desta viagem muito convencido, depois da quantidade de contatos que tive, de que o Brasil voltou a ser um país respeitado. Como é bom você perceber que as pessoas querem conversar com o Brasil. Ver como as pessoas querem investir. Elas querem discutir transição ecológica, energética, a questão climática”, iniciou Lula. “Como é importante essa história de o Brasil conquistar o direito de fazer a COP de 2025 em Belém. Como é importante o Brasil ser presidente do G20. Vai dar trabalho? Vai. Mas é importante que o Brasil aprenda a ser grande. É importante que aprenda a ser importante. É importante que aprenda a ser do tamanho que tem. A gente tem que ter grandeza naquilo que faz em uma relação democrática”, finalizou o presidente. Os representantes falaram sobre as visitas da comitiva brasileira à Arábia Saudita e ao Catar, trataram da passagem pela COP28, nos Emirados Árabes, e detalharam a agenda com a Alemanha, que, segundo o presidente, foi a mais produtiva de sua carreira política. “Nunca tive uma reunião produtiva como a de ontem”, afirmou o petista

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o resultado das reuniões com países estrangeiros serão mais investimentos para o Brasil. “Os árabes se comprometeram a continuar investindo, não só na produção de minerais críticos, mas dispostos a atingir 10 bilhões de dólares em investimentos em empresas e projetos de infraestrutura no Brasil. O Catar está começando o mesmo processo que a Arábia está concluindo. Na COP, o país foi celebrado e apresentamos programas com o BID para financiar a transição ecológica no Brasil. A Alemanha não poderia ter sido mais clara. Quer uma nova onda de investimentos, inclusive industriais, tanto em energia limpa quanto produção manufatureira”, disse Haddad.

Rui Costa, Ministro da Casa Civil, disse que é visível o interesse externo em medidas do governo e que apresentou o Novo Pac, programa coordenado por ele, para investimentos do governo federal em parceria com o setor privado para acelerar o crescimento econômico. “É visível a percepção, a vontade dos países árabes e na Europa de investir no Brasil. Vale destacar que nossa visita não foi só de ministros e técnicos. Havia grupos de empresários, presença da Confederação Nacional da Indústria. Há muito interesse em projetos licitados pelo governo nas áreas de infraestrutura, transição energética, segurança alimentar e de parcerias empresariais. Há grandes oportunidades com fundos de investimentos e agências de fomento de vários desses países. Tivemos a oportunidade apresentar o Novo PAC em detalhes, um projeto que pretende licitar algo em torno de 370 bilhões de dólares”, afirmou Rui.

Participaram também, os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária); Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar); Luciana Santos (Ciência e Tecnologia); Luiz Marinho (Trabalho e Emprego); Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência); Esther Dweck (Gestão e Inovação); Márcio Elias Rosa (Secretário Executivo do MDIC); Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação da Presidência); e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.