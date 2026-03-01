Jovem Pan > Notícias > Política > Na Paulista, Nikolas diz que ‘destino final’ de Lula e Moraes é prisão 

Na Paulista, Nikolas diz que ‘destino final’ de Lula e Moraes é prisão 

O deputado federal ainda chamou o ministro de ‘pateta’ e ‘panaca’ em discurso durante manifestação da direita

  • Por Jovem Pan*
  • 01/03/2026 19h44
PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Nikolas em ato na Avenida Paulista Nikolas Ferreira ainda defendeu a derrubada do veto presidencial ao PL da Dosimetria

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse neste domingo (1º), no ato “Acorda, Brasil”, organizado por políticos da direita na Avenida Paulista, que o “destino final” do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é a prisão.

Em discurso marcado por críticas ao governo federal e ao Judiciário, Nikolas também acusou Moraes de promover perseguição política e afirmou que “o Brasil não tem medo” dele.

Dirigindo-se diretamente ao magistrado, o deputado utilizou termos como “pateta” e “panaca” ao criticá-lo.

“Se a gente derrubar um, cai outro, cai Moraes, cai todo mundo”, disse ele, ao defender uma “avalanche verde e amarela”.

O parlamentar também defendeu a derrubada do veto presidencial à proposta que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e afirmou que o movimento continuará pressionando por anistia.

*Com informações de Estadão Conteúdo

