Jovem Pan > Notícias > Política > Bolsonaro subirá a rampa do Planalto em janeiro de 2027, diz Flávio

Bolsonaro subirá a rampa do Planalto em janeiro de 2027, diz Flávio

Em discurso feito durante ato na Avenida Paulista, o senador e pré-candidato à presidência relatou a conversa que teve com o pai durante a semana

  • Por Jovem Pan*
  • 01/03/2026 18h55 - Atualizado em 01/03/2026 18h56
  • BlueSky
ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro em manifestação na Avenida Paulista Flávio Bolsonaro disse a apoiadores na Avenida Paulista que a direita seguirá mobilizada "até a vitória"

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (1º) durante o ato “Acorda, Brasil”, promovido pela direita na Avenida Paulista, que o ex-presidente Jair Bolsonaro retornará ao Palácio do Planalto. O capitão da reserva está preso por tentativa de golpe de Estado.

“Eu disse ao meu pai que, em janeiro de 2027, ele irá pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto ao povo brasileiro”, declarou o senador, ao relatar conversa com o ex-presidente na quarta-feira (25).

Flávio associou o atual governo a escândalos como “mensalão” e “petrolão” e mencionou investigações envolvendo descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao encerrar o discurso, o senador afirmou que “ninguém aguenta mais quatro anos de PT” e disse que o grupo político seguirá mobilizado “até a vitória”.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Leia também

Bolsonaristas se 'fantasiaram de brasileiros' para atacar Lula, diz Gleisi
Ato da direita na Paulista reuniu cerca de 20,4 mil pessoas, diz USP
'Acorda, Brasil': direita faz atos a favor da anistia; Lula e STF são alvos
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >