Bolsonaro subirá a rampa do Planalto em janeiro de 2027, diz Flávio

Em discurso feito durante ato na Avenida Paulista, o senador e pré-candidato à presidência relatou a conversa que teve com o pai durante a semana

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro disse a apoiadores na Avenida Paulista que a direita seguirá mobilizada "até a vitória"



O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (1º) durante o ato “Acorda, Brasil”, promovido pela direita na Avenida Paulista, que o ex-presidente Jair Bolsonaro retornará ao Palácio do Planalto. O capitão da reserva está preso por tentativa de golpe de Estado.

“Eu disse ao meu pai que, em janeiro de 2027, ele irá pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto ao povo brasileiro”, declarou o senador, ao relatar conversa com o ex-presidente na quarta-feira (25).

Flávio associou o atual governo a escândalos como “mensalão” e “petrolão” e mencionou investigações envolvendo descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ao encerrar o discurso, o senador afirmou que “ninguém aguenta mais quatro anos de PT” e disse que o grupo político seguirá mobilizado “até a vitória”.

*Com informações de Estadão Conteúdo